Două tinere din Fărcașa, la o întâlnire națională dedicată tinerilor de la sate

Giulia Cirț și Bianca Pop, membre ale Grupului de Inițiativă al Tinerilor din Fărcașa, au participat la o întâlnire națională dedicată tinerilor din mediul rural.

Evenimentul, intitulat [n]GO RURAL – BRIDGING, a avut loc în perioada 28 octombrie – 1 noiembrie, în localitatea Șimon, județul Brașov.

La întâlnire au fost prezenți peste 60 de tineri din diferite comunități rurale din România. Aceștia au discutat despre implicarea tinerilor în viața comunităților, dezvoltarea grupurilor de inițiativă, posibilitățile de obținere a finanțărilor și problemele cu care se confruntă tinerii de la sate.

Unul dintre momentele importante ale evenimentului a fost Târgul de inițiative, unde participanții și-au prezentat proiectele și activitățile desfășurate în localitățile lor. Totodată, au avut ocazia să cunoască alte organizații și să discute despre posibile colaborări.

Întâlnirea a fost organizată în cadrul programului European Youth Village, care urmărește să sprijine tinerii din mediul rural și să îi încurajeze să se implice în dezvoltarea comunităților din care fac parte.

Sursă informații: Comuna Fărcaşa Maramureş