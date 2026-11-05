În perioada următoare, rețeaua de piste de biciclete din Baia Mare se va extinde cu aproape 7 kilometri. Noile piste sunt amplasate de-a lungul străzii Victoriei, spun reprezentanții primăriei.
„Odată cu terminarea lucrărilor de modernizare de pe strada Victoriei vom avea piste noi între Vivo Mall și porțiunea de sub Dura: 3,4 km pe de-o parte și 3,4 km de cealaltă parte a drumului, adică un total de 6,8 km de piste noi. Pe lângă pistele de bicicletă s-au creat pe toată lungimea tronsonului modernizat și trotuare pentru pietoni, respectiv spații verzi noi, pe aproape toată lungimea străzii Victoriei”, a declarat Pap Zsolt István, viceprimarul Băii Mari.
În Baia Mare se extinde rețeaua de piste de biciclete
În perioada următoare, rețeaua de piste de biciclete din Baia Mare se va extinde cu aproape 7 kilometri. Noile piste sunt amplasate de-a lungul străzii Victoriei, spun reprezentanții primăriei.