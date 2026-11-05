În Baia Mare se extinde rețeaua de piste de biciclete

În perioada următoare, rețeaua de piste de biciclete din Baia Mare se va extinde cu aproape 7 kilometri. Noile piste sunt amplasate de-a lungul străzii Victoriei, spun reprezentanții primăriei.

„Odată cu terminarea lucrărilor de modernizare de pe strada Victoriei vom avea piste noi între Vivo Mall și porțiunea de sub Dura: 3,4 km pe de-o parte și 3,4 km de cealaltă parte a drumului, adică un total de 6,8 km de piste noi. Pe lângă pistele de bicicletă s-au creat pe toată lungimea tronsonului modernizat și trotuare pentru pietoni, respectiv spații verzi noi, pe aproape toată lungimea străzii Victoriei”, a declarat Pap Zsolt István, viceprimarul Băii Mari.