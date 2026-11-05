În Cavnic, canalizarea în curs, vise pentru independență energetică

În sfârșit, lucrările de canalizare din orășelul Cavnic au ieșit de pe drumul județean și continuă pe străduțe. Se fac rețele de apă/canalizare, cu finanțare Saligny, ajunse la 60%. O altă investiție la care speră primarul Vladimir Petruț este însă folosirea uzinei electrice la întreaga capacitate. După închiderea mineritului, uzina electrică folosește doar 20% din capacitate. Acum, se face proiect pentru un parc fotovoltaic sus, în pășune, dar cu tot cu baterii de stocare, astfel încât să se poată vinde energia scump, în rețea, la ceas de seară. Calculele alesului local arată că acei bani ar putea ajuta enorm comunitatea, ar acoperi parțial bugetul de investiții.