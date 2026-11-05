În Maramureș s-a aprobat recoltarea a 29 de exemplare de urs

Până la finele acestui an, la nivelul județului nostru s-a aprobat recoltarea a 29 de exemplare de urs, anunță conducerea Direcției Județene de Mediu (DJM) Maramureș. Oficialii instituției au precizat și localitățile, precum și numărul de exemplare care poate fi recoltat, pentru fiecare caz în parte.

Legea nr. 190/2026 pentru modificarea și completarea OUG nr. 81/2021 privind aprobarea metodelor de intervenție imediată pentru prevenirea și combaterea atacurilor exemplarelor de urs brun asupra persoanelor și bunurilor acestora, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 841 din 5 octombrie 2026.

„Actul normativ reglementează intervențiile imediate pentru prevenirea și combaterea atacurilor urșilor asupra oamenilor și bunurilor acestora, pentru anul 2026, aprobându-se un număr de 859 de exemplare de urs brun, care reprezintă nivelul de prevenție la nivel național, și un număr de 110 exemplare de urs brun, care reprezintă nivelul de intervenție la nivel național. Potrivit actului normativ, aceste exemplare incluse în nivelul de prevenție pot fi recoltate până la data de 31 decembrie 2026, de către vânători, sub coordonarea personalului tehnic de specialitate angajat al gestionarului, prin metodele de vânătoare admise, astfel cum sunt prevăzute la art. 1 lit. ad) din Legea nr. 407/2006, cu modificările și completările ulterioare”, a declarat Emilia Talpoș, director DJM Maramureș.

Conform Anexei nr. 5 a actului normativ mai sus amintit, repartiția exemplarelor de urs brun care reprezintă nivelul de prevenție pe fondurile cinegetice de pe raza județului Maramureș, pentru anul 2026, sunt:

FC nr. 1 Valea Babei – 1 exemplar

FC nr. 2 Făina – 1 exemplar

FC nr. 3 Novăț – 1 exemplar

FC nr. 4 Vișeu – 1 exemplar

FC nr. 5 Rica – 1 exemplar

FC nr. 7 Repedea – 1 exemplar

FC nr. 9 Bistra – 1 exemplar

FC nr. 10 Cisla – 1 exemplar

FC nr. 11 Bistrița-Țibău – 1 exemplar

FC nr. 12 Prislop – 1 exemplar

FC nr. 13 Pietrosul – 1 exemplar

FC nr. 14 Săliște-Săcel – 1 exemplar

FC nr. 15 Baicu-Ieud – 1 exemplar

FC nr. 16 Botiza – 1 exemplar

FC nr. 20 Budești – 1 exemplar

FC nr. 21 Gutin-Baia Sprie – 1 exemplar

FC nr. 22 Izvoare – 1 exemplar

FC nr. 23 Agriș – 1 exemplar

FC nr. 24 Huta – 1 exemplar

FC nr. 25 Săpânța – 1 exemplar

FC nr. 28 Cavnic-Plopiș – 1 exemplar

FC nr. 31 Valea Neagră – 1 exemplar

FC nr. 47 Ciocotiș – 1 exemplar

FC nr. 48 Șatra – 1 exemplar

FC nr. 51 Strâmbu – 1 exemplar

FC nr. 52 Râoaia – 1 exemplar

FC nr. 53 Țibleș – 2 exemplare

FC nr. 54 Sucuri-Groși – 1 exemplar

Separat, cele 110 exemplare, incluse în nivelul de intervenție, pot fi vânate până la aceeași dată de personalul tehnic de specialitate al gestionarului, prin metodele „la pândă” și „la dibuit”, tot până la data de 31 decembrie 2026, mai spun oficialii instituției.

„Actul normativ interzice recoltarea femelelor însoțite de pui cu vârsta mai mică de 2 ani. O altă restricție privește locul în care se poate desfășura vânătoarea: exemplarele incluse în cota de prevenție nu pot fi recoltate în zonele în care această activitate este interzisă potrivit Legii nr. 407/2006”, completează Emilia Talpoș.

Legea introduce și condiții pentru protejarea exemplarelor dominante și menținerea echilibrului între categoriile de vârstă și sexe:

– pe fondurile cinegetice care primesc o cotă de 2 sau 3 exemplare, cel puțin un urs se va recolta cel puțin un exemplar a cărui blană nu depășește 400 de puncte C.I.C.;

– pentru cotele de 4 sau 5 exemplare, condiția trebuie respectată în cazul a minimum 2 urși;

Dacă regulile nu sunt îndeplinite, blana și craniul exemplarului respectiv sunt predate structurii teritoriale competente a Gărzii Forestiere Naționale și intră în proprietatea privată a statului. Recoltarea femelelor însoțite de pui cu vârsta sub 2 ani este interzisă. Recoltarea exemplarelor de urs brun reprezentând cota de prevenție este interzisă pe teritoriile în care vânătoarea este interzisă conform prevederilor Legii nr. 407/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Prevederile referitoare la mecanismul de prevenție și intervenție se aplică în mod corespunzător și în 2027. Începând cu anul 2028, numărul exemplarelor din cota de prevenție și repartizarea lor pe județe și fonduri cinegetice vor fi stabilite anual, până la 15 mai, prin ordin al autorității centrale responsabile de vânătoare, pe baza studiului genetic asupra populației de urs brun.