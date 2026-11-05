În Şieu, Troiţă amplasată la Podul Satului

Prin buna colaborare dintre Primăria Comunei Șieu Maramureș si Parohia Ortodoxă Șieu, a fost făcut un prim pas în vederea instalării unei troițe la Podul Satului, loc unde comunitatea se adună în fiecare an, de marea sărbătoare a Bobotezei.

În prima fază au fost instalate tuburi de beton pentru scurgerea apelor provenite de pe uliţă, s-a curățat terenul de vegetație şi deșeuri şi s-a nivelat întreg terenul, a informat primarul comunei Şieu, Ioana Rus. Aceasta a ţinut să adreseze şi câteva mulţumiri celor care şi-au adus aportul pentru realizarea acestui obiectiv: consilierilor parohiali, domnului Ştefan Dunca, cel care a pus la dispoziție utilajele sale. Tuburile de beton au fost primite de la Direcţia De Drumuri şi Poduri, prin sprijinul şefului administraţiei maramureşene, Gabriel Zetea, iar troiţa a fost donată de Ioan Mihăescu. Mai trebuie spus că aceste lucrări au fost realizate prin voluntariat şi nu s-au cheltuit bani de la primărie.