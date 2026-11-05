Jandarmii montani din Cavnic au organizat o aventură inspirată din „Vrăjitorul din Oz”

Pe urmele lui Dorothy și ale prietenilor săi, copiii au descoperit că lectura poate deveni o adevărată aventură!

Jandarmii montani din Cavnic au transformat povestea „Vrăjitorul din Oz” într-o experiență interactivă și plină de surprize, organizând pentru cei mici un Treasure Hunt în care imaginația, curiozitatea și spiritul de echipă au fost ingredientele principale.

După ce au citit cartea și au făcut cunoștință cu Dorothy, Toto, Omul de Tinichea, Sperie-Ciori și Leul cel Laș, copiii au pornit într-o aventură inspirată din drumul personajelor spre Orașul de Smarald.

De-a lungul traseului, aceștia au avut de descoperit indicii și de rezolvat provocări, fiecare pas apropiindu-i de următoarea surpriză. Cu mult entuziasm, au explorat, au colaborat și și-au pus la încercare spiritul de observație, demonstrând că, asemenea personajelor din poveste, curajul, prietenia și încrederea sunt esențiale pentru a ajunge la destinație.

Bucuria și entuziasmul celor mici au fost cea mai frumoasă confirmare că aventura a fost pe măsura așteptărilor.

Prin astfel de activități, jandarmii montani din Cavnic își propun să fie mai aproape de copii, să încurajeze lectura, colaborarea și descoperirea naturii, transformând fiecare întâlnire într-o amintire frumoasă.

Jandarmii montani din Cavnic aduc mulțumiri Asociației Căvnicarii pentru sprijinul acordat în realizarea acestei frumoase activități, iar copiilor și părinților pentru implicare și entuziasm.