Patru medalii pentru Ge-Baek Baia Mare la Cupa României

Clubul Sportiv Ge-Baek Baia Mare a obținut patru medalii la Cupa României la taekwon-do ITF, competiție rezervată juniorilor 3. La întrecerea la care au participat 30 de cluburi din țară, băimărenii au ocupat locul al șaptelea în clasamentul general.

Ge-Baek a fost reprezentat de 23 de sportivi, dintre care 14 au participat pentru prima dată la o competiție oficială. Chiar dacă pentru mulți dintre ei a fost o experiență nouă, echipa a avut o evoluție bună, reușind să obțină rezultate frumoase.

Cele mai bune clasări au fost obținute de Andrei Marius Mihalka, câștigător la proba de luptă, categoria 11-12 ani, -50 kg, și Aida Teodora Marița, care a ocupat primul loc la măsurarea forței, categoria 9-10 ani.

Alte două medalii au completat bilanțul clubului. Bogdan Andrei Pop a câștigat argintul la măsurarea forței, 9-10 ani, iar David George Mureșan a obținut medalia de bronz la aceeași probă și categorie.

Antrenorul Mihai Sura a apreciat atât rezultatele obținute, cât și evoluția celor 14 sportivi aflați la debutul în competițiile oficiale. „Întreaga echipă a fost concentrată, motivată și a demonstrat o atitudine excelentă. Dincolo de medalii, ne bucurăm de progresul sportivilor, de implicarea lor și de spiritul de echipă demonstrat pe parcursul competiției”, a specificat antrenorul Mihai Sura.

Echipa tehnică a clubului a fost formată din antrenorul Mihai Sura, instructorii Rebeca Marian, Melisa Berințan, Tudor Tivadar și Rareș Avram, precum și arbitrul Bogdan Alexandru Roman.