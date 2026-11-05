Peste 70 de elevi din Gârdani, informați despre prevenirea violenței și siguranța în trafic

Peste 70 de elevi de la Școala Gimnazială Gârdani au participat la o întâlnire cu polițiștii maramureșeni, în cadrul unei activități dedicate prevenirii violenței și creșterii siguranței copiilor.

Acțiunea a fost organizată de polițiștii Biroului Siguranță Școlară, împreună cu cei ai Serviciului Rutier Maramureș. În cadrul discuțiilor, elevii au primit informații despre cum pot preveni situațiile de violență și bullying, dar și despre regulile de circulație pe care trebuie să le respecte.

Polițiștii le-au oferit exemple practice și recomandări potrivite vârstei, încurajându-i să evite situațiile periculoase și să ceară ajutorul adulților atunci când se confruntă cu probleme.

Astfel de activități vor continua și în alte unități de învățământ din județ, cu scopul de a-i ajuta pe copii să fie mai bine informați și să se simtă în siguranță la școală și în trafic.