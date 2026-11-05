Romeo Bud expune pictură la Galeria de Artă

Romeo Bud îi invită pe iubitorii artei la „o reflecție vizuală asupra a ceea ce câștigăm, dar și asupra a ceea ce riscăm să pierdem”. Expoziția Liminal va avea vernisajul joi, 5 noiembrie, de la ora 18, la Galeria de Artă a Uniunii Artiștilor Plastici din România, filiala Baia Mare, Bd. Regele Mihai I, nr. 6. „Trăim într-un timp în care granița dintre uman și artificial devine tot mai greu de definit. Tehnologia ne extinde posibilitățile, dar transformă, în același timp, felul în care gândim, ne amintim și ne construim identitatea. LIMINAL explorează acest spațiu de tranziție, între fascinația progresului și incertitudinea devenirii umane”, precizează artistul Romeo Bud.