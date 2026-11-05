Șapte sportivi băimăreni, la Campionatul Mondial de kickboxing din Madrid

Ostrovanu Fight Academy va reprezenta Baia Mare și România la Campionatul Mondial ISKA, care se desfășoară în perioada 5-8 noiembrie, la Madrid. Șapte sportivi ai academiei, Luca Bud, Tudor Patric, Mihai Roman, Mădălin Roman, Petrenci Afonso, Diana Nicorici și Denisa Nicorici, vor participa la competiția la care sunt așteptați peste 1.500 de sportivi din 47 de țări.

Conform reprezentanților academiei, clubul este primul și singurul din Baia Mare care participă la un Campionat Mondial ISKA. Sportivii vor fi însoțiți de antrenorul Andrei Ostrovanu și speră să obțină rezultate cât mai bune, într-o competiție care reunește unii dintre cei mai buni luptători ai lumii.