Semne bune aduce săptămâna! Ce v-am zis, să-i țineți pumnii?

Din ceea ce se prefigurează, vom avea o săptămână bună. Aveam oricum nevoie de o seamă de vești bune și ele încep să apară. În primul rând, alegerile preliminare din Statele Unite. Domnia MAGA apune, agențiile de știri și ziarele mari dau o înfrângere majoră a republicanilor lui Trump. Care i-ar fi felicitat deja pe democrați pentru victorie, zice CBS News, dar a și zis că de candida el, câștigau de departe. Și dacă nu-și bagă cumva coada Elon sau Marele Urs, cifrele arată așa: în Casa Reprezentanților, 157 de parlamentari democrați la 98 republicani, 51 democrați la 39 de republicani la Senat și 22 de guvernatori democrați la 11 republicani.

Rezultatele nu sunt finale, la ora scrierii textului, dar mari surprize nu mai pot apărea decât dacă se apelează la fenta Stalin: „Nu contează cine-ce votează, contează cine numără voturile”. Un prim semn bun va apărea pe burse, teoretic vor scădea presiunile pe energie și pe companii. Dar să continuăm cu veștile bune. Rusia a confirmat că merge la negocieri de pace cu Ucraina în Arabia, dar semnalul cel bun vine de la Lukasenko al Belarusului care spune așa: „Războiul s-ar putea încheia în următoarele luni, toate părțile s-au săturat. Nu mai sunt forțe, nici resurse, toți sunt obosiți”. Se petrece în contextul în care Rusia amână salariile militarilor ce nu sunt activi, pe anul viitor. Și în contextul în care au pierdut luna trecută 54.000 de militari pe front. Record absolut.

Dar să mai dăm înainte cu veștile bune, că nu știm ce va fi mâine. Revista The Scientific Report anunță că HIV/SIDA nu mai este o boală terminală, tratamentul ART îl reduce la niveluri indetectabile și permite o viață normală. Bine, mai durează până tratamentul să fie pe toate gardurile. Mai ales că auzim la Radio Șanț că Rusia geme de SIDA ba și la noi, aici, cresc îngrijorător cazurile, inclusiv aici in MM. Și mai auzim că Lumea strânge iar rândurile, vezi scena de la întâlnirea G20. Fotografia de grup de la final nu s-a mai făcut, deși era tradiție absolută, pentru că musiu Lavrov tot încerca să se bage în poză. Așa că ceilalți au plecat de acolo… Oare o fi și din cauza ironiei de doi bani, referitoare la negocierile cu Ucraina? Când s-a pus problema prezenței unei delegații europene, rușii au zis că „pot participa, dacă-și cumpără bilete”. Sau Zaharova trimițând vorbă lui Meloni c-ar face bine să-l asculte pe AlBano, care iubește Rusia. Și nu numai, și banii din România, se vede. Între timp, Europa își face propriul Starlink, se va numi IRIS2, cu 348 de sateliți plus 66 sateliți militari. Nu e poveste, o companie belgiană are deja contractul pentru 260 de sateliți.

În fine, ultima veste bună. Nu mai e nevoie ca Sarah Connor din Terminator să arunce în aer „fabrica de AI”, se aruncă singură. Convinse că AI va deveni noul drog pentru Planetă, companiile s-au avântat în investiții imense, în atragerea de capital. Ori jumătate din centrele AI sunt oprite din construire, din cauza opoziției locale, a opririi finanțărilor, a lipsei de rezultate rapide, astfel încât bursele au izbit din plin în industria AI. Ceva de gen s-a petrecut, odată ca niciodată, și cu industria energiei verzi, cu eolienele, fotovoltaicele, motorul cu hidrogen, etc. Aruncate pe piață prematur și numai cu ochii la profit. Unele și-au revenit, altele nu.

Așa că, deocamdată, avem vești bune. La nivelul dat de globalizare, am putea avea vești bune din zona prețurilor la țiței, a gazelor. Oricum, țările nordice ne trimit vorbă să nu ne panicăm, au gaze naturale de asigurat necesarul Europei. Doar să nu ne panicăm, să speriem bursele. C-am ajuns sclavii burselor…