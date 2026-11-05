Spitalul de Pneumoftiziologie Baia Mare, în atenția ministrului Sănătății

Spitalul de Pneumoftiziologie Baia Mare se numără printre unitățile sanitare la nivel național, care au fost date drept exemplu pozitiv privind meniurile servite pacienților.

”Felicitări echipei Spitalului de Pneumoftiziologie «Dr. Nicolae Rușdea» din Baia Mare! Respectul și grija față de pacienți se văd și în detalii. Iar hrana oferită în spitale nu este un simplu serviciu, ci o componentă esențială a îngrijirii și recuperării medicale. Felicit toate echipele din spitalele României care înțeleg că demnitatea pacientului trebuie respectată în fiecare zi, în fiecare gest! Exemplele bune merită apreciate și încurajate”, a declarat Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății.