Sprijin pentru vârstnicii din Târgu Lăpuș

La Târgu Lăpuș, Asociația ASSOC, în parteneriat cu Primăria, implementează proiectul „Furnizarea de servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice din Orașul Târgu Lăpuș, județul Maramureș”.

Proiectul urmărește să ofere servicii gratuite de îngrijire medicală, socială și sprijin practic, adaptate nevoilor fiecărui beneficiar.

„În această perioadă, asistentul social și facilitatorul comunitar se deplasează în comunitate pentru a identifica seniorii care au nevoie de sprijin. Întâlnirile cu aceștia și evaluarea nevoilor lor reprezintă primii pași în construirea unui plan individualizat de îngrijire. Comunitatea are un rol important în acest demers, astfel încât dacă aveți în familie sau cunoașteți persoane vârstnice care ar putea avea nevoie de aceste servicii, vă invităm să contactați echipa de proiect”, au declarat reprezentanții Asociației ASSOC. Datele de contact sunt: Leșe Alexandra Alina – facilitator comunitar: 0753 587 515; Bertean Marian – asistent social: 0758 417 452.