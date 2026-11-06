Comuna Bistra a primit un aparat pentru resuscitare

Comuna Bistra are, începând din acest an, un aparat automat de resuscitare (AED), care poate fi folosit în situații de urgență, atunci când o persoană suferă un stop cardiorespirator. Echipamentul a fost oferit în urma colaborării dintre Primăria Bistra și Crucea Roșie – Filiala Maramureș.

Totodată, în cadrul proiectului „Împreună pentru o comunitate mai pregătită și mai în siguranță!”, zeci de localnici au participat, pe parcursul anului 2026, la întâlniri în care au învățat cum să acorde primul ajutor până la sosirea echipajelor medicale.

Primarul comunei a mulțumit Crucii Roșii Suedeze și Crucii Roșii Maramureș, reprezentată de Alina Monica Roșca și Szabolcs Suhart, pentru sprijinul acordat și pentru implicarea în pregătirea comunității.