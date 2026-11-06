Donatorii de sânge pot plăti doar 50% din abonamentul de parcare

Municipiul Baia Mare a anunțat deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare a Proiectului de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 1, Regulament, la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Baia Mare nr. 352/2025 privind aprobarea Regulamentului privind reglementarea regimului parcărilor publice cu plată din municipiul Baia Mare aflate în administrarea Serviciului Public Ambient Urban.

Proiectul a fost pus în transparență decizională în data de 28 octombrie și prevede reduceri consistente pentru persoanele care sunt donatoare fidele de sânge.

„Persoanele care fac dovada a minim 3 donări de sânge în anul precedent, prin depunerea unui document justificativ, vor beneficia de reducerea cu 50% a abonamentului de parcare anual, pentru 6 luni, sau pentru 1 lună, o singură dată, pentru un singur autoturism, în anul respectiv. Dovada privind donarea de sânge în anul precedent și cererea de reducere se depun exclusiv la ghișeele de eliberare a abonamentelor de parcare ale Serviciului Public Ambient Urban”, se precizează în proiectul de hotărâre.