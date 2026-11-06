Experiență finlandeză pentru trei cadre didactice de la Liceul Tehnologic de Transporturi Auto Baia Sprie

În perioada 26-31 octombrie, trei profesori de la Liceul Tehnologic de Transporturi Auto Baia Sprie au participat la o mobilitate de formare în Helsinki, Finlanda, în cadrul proiectului Erasmus+ 2026-1-RO01-KA121-SCH-000442037.

Cursul internațional “Discover the 7Cs: Learning for Life (and Work) in the 21st Century (Descoperă cei 7C: Învățarea pentru viață (și muncă) în secolul XXI)” a reunit profesori din mai multe țări europene și a vizat dezvoltarea competențelor esențiale pentru educația viitorului, structurate în jurul celor 7C, considerați pilonii învățării în secolul XXI: Critical Thinking (Gândire critică), Creativity (Creativitate), Collaboration (Colaborare), Communication (Comunicare), Cross-cultural Understanding (Înțelegere interculturală), Citizenship (Cetățenie activă) și Career & Learning Skills (Competențe pentru carieră și învățare pe tot parcursul vieții).

Organizat de Europass Teacher Academy, cursul a oferit participanților oportunitatea de a explora noi perspective asupra educației și de a descoperi modalități moderne de dezvoltare a competențelor necesare elevilor, pentru a face față provocărilor secolului XXI. Timp de șase zile, formarea s-a desfășurat după modelul finlandez, oferind oportunitatea de a descoperi cum poate fi transformată o lecție clasică într-o adevărată provocare a învă­țării, în care elevii sunt încurajați să colaboreze, să comunice, să-și argumenteze ideile și să-și asume un rol activ și responsabil. Participanții au explorat metode precum gândirea critică, dezbaterea constructivă, educația pentru cetățenie globală și instrumente digitale pentru colaborare. Prin activități interactive, lucru în echipă, schimburi de experiență și reflecție, participanții au descoperit strategii și instrumente care pot transforma procesul educațional într-unul mai atractiv, mai colaborativ și mai apropiat de nevoile reale ale elevilor. Un accent deosebit a fost pus pe stimularea creativității și cultivarea spiritului colaborativ.

Formarea nu s-a oprit în sala de curs. Modelul finlandez a fost explorat în muzeele vizitate și în celebra bibliotecă publică Oodi din Helsinki. Participanții au avut ocazia să observe cum autonomia profesorului și încrederea acordată elevului stau la baza succesului sistemului finlandez, cotat printre primele locuri în lume la bunăstare educațională.

Mobilitatea a reprezentat, totodată, o oportunitate de dialog intercultural și de îm­păr­tășire a bunelor practici educaționale într-un context european. Contactul cu un alt me­diu educațional, experiențele trăite la Helsinki și interacțiunea cu participanți din alte țări au contribuit la îmbogățirea perspectivei profesionale și personale a cadrelor didactice. A fost, de asemenea, o experiență care demonstrează încă o dată că viitorul educației nu înseamnă mai multă informați­e, ci mai multă conexiune, caracter și curaj de a gândi altfel.