În Sighetu Marmaţiei, Dr. Virgiliu Gheorghe Vlăescu va susţine conferinţa „De ce o criză a familiei astăzi?”

Vineri, 6 noiembrie, de la ora 18, în sala de evenimente „Episcop Dr. Vasile Stan” a Centrului Cultural Pastoral „Sfântul Iosif Mărturisi­torul”, va avea loc Con­ferința „De ce o cri­ză a familiei astăzi?”, susținută de Dr. Virgiliu Gheorghe-Vlăescu.

Intrarea este gratuită. Virgiliu-George Vlăescu (n. 20 iunie 1969) este biofizician și doctor în bioetică, vicepreședintele Institutului de Cercetări Psihosociale și Bioetică București, coordonator al secțiunii științifice a revistei Familia Ortodoxă și autor al mai multor volume. Din decembrie 2024 este președintele Comisiei pentru tineret și sport și membru al Comisiei pentru învățământ, știință și inovare din Senatul României.