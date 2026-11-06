Luca Mădăras Aluaș, în sferturile de finală la Cluj-Napoca

Luca Mădăras Aluaș, sportiv legitimat la clubul Shall We Dance, a obținut rezultate bune la Transylvanian Grand Prix, competiție internațională de dans sportiv desfășurată la Cluj-Napoca. Acesta a concurat alături de partenera sa, Hannah Gomboș, de la DanceArt Târgu Mureș.

Cei doi au participat la întreceri alături de sute de perechi din mai multe țări și au reușit să se claseze pe locul 8 la categoria Tineret Standard și pe locul 20 la World Open Adulți Standard, calificându-se în sferturile de finală.

Următorul eveniment important organizat de club va avea loc în 14 noiembrie, în sala de sport a Liceului Teoretic „Ioan Buteanu” din Șomcuta Mare. Este vorba despre Cupa Shall We Dance, competiție de nivel Ranking, care va avea o ediție aniversară.