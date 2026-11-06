Meciuri de foc în prima rundă a returului

Academica Recea – SCM Zalău

Academica Recea începe returul Ligii a III-a cu un meci pe teren propriu. Vineri, 6 noiembrie, de la ora 14.00, echipa antrenată de Emil Kemenes va întâlni SCM Zalău.

Maramureșenii au încheiat turul cu două victorii clare, ambele cu scorul de 5-1. Academica s-a impus în deplasare cu Lotus Băile Felix și pe teren propriu în fața celor de la Bihorul Beiuș. Nou-promovata a avut un parcurs bun în primele 11 etape și ocupă locul al treilea în Seria 8, cu 21 de puncte, obținute în urma a șapte victorii. Recea se află la cinci puncte de liderul CS Minaur Baia Mare și la unul singur de Sănătatea Cluj.

De partea cealaltă, SCM Zalău ocupă locul al șaselea, cu 16 puncte. Sălăjenii nu au mai câștigat un meci din etapa a șasea, când s-au impus cu 2-0 în fața echipei din Sighetu Marmației. În ultima rundă a turului, aceștia au pierdut cu 2-3 în fața celor de la CS Minaur.

În meciul tur, disputat la Zalău, Academica Recea a câștigat cu 1-0.

CS Minaur Baia Mare – CSM Sighetu Marmației

Derby maramureșean în prima etapă a returului Ligii 3. Sâmbătă, 7 noiembrie, de la ora 14.00, Stadionul „Viorel Mateianu” va găzdui întâlnirea dintre CS Minaur Baia Mare și CSM Sighetu Marmației.

Liderul CS Minaur este cotat cu prima șansă la victorie, atât prin prisma ultimelor rezultate, cât și a pozițiilor din ierarhie ale celor două rivale județene. Băimărenii ocupă primul loc cu 26 de puncte, iar CSM Sighet este pe locul 5, cu 18 puncte. Formația antrenată de Paul Pîrvulescu își propune să continuă forma bună demonstrată în ultima perioadă și, totodată, că este capabilă să-și ducă la îndeplinire obiectivul, promovarea în Liga 2, iar cea pregătită de Flavius Sabău își dorește cu orice preț să ajungă în play-off.

În etapa precedentă, Minaur a câștigat cu 3-2 la Zalău, iar CSM Sighet a încheiat cu remiză partida din deplasare cu Unirea Tășnad, 3-3.

Derby-ul din turul campionatului, disputat pe Stadionul Solovan, s-a încheiat cu victoria liderului din S8, cu scorul de 2-1.

Program etapa 12 (prima a returului)

Vineri, 6 noiembrie, ora 14.00: Unirea Dej – Bihorul Beiuș; Academica Recea – SCM Zalău; Academia de Fotbal Viitorul Cluj – Lotus Băile Felix.

Sâmbătă, 7 noiembrie, ora 14.00: CS Minaur Baia Mare – CSM Sighetu Marmației; Unirea Tășnad – Crișul Sântandrei; Transilvania Sport Academy – Sănătatea Cluj.