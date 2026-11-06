Mutare de șah la Cavnic • Un bloc dărâmat pentru reinventarea spitalului!

Cu ani în urmă, primarul Cavnicului visa ca spitalul din orășel să se extindă, și în blocul de lângă, acel „bloc al Tineretului” cum îi zic căvnicarii, fie și cu un sanatoriu sau cămin de bătrâni. N-a fost să fie, iar Vladimir Petruț a trebuit să ia o decizie. Se dărâmă.

„Pentru spital s-a deschis finanțarea Companiei Naționale de Investiții, în sfârșit. S-au tot schimbat soluțiile, de ani buni încoace, am ajuns în sfârșit la un numitor comun. Spitalul se va consolida, pentru noile standarde de risc seismic. Va avea și lifturi, se va extinde, se va moderniza. Dar spitalul nu avea îndeajuns teren, după noile standarde. Așa că va trebui să demolăm blocul Tineretului, pe care îl doream sanatoriu. Se cer condiții și în același timp creșterea gradului de ocupare. Așa că spitalul se va extinde și moderniza, dar pe locul blocului va fi un parc, cu alei, spațiu verde, pentru pacienți. Evident, nu renunțăm la ideea sanatoriului atașat spitalului, avem două școli nefolosite, una reabilitată gata în Handal, alta sus la Roata, ce au și teren aferent și pot deveni corpuri de sanatoriu ulterior”, ne spune primarul Cavnicului. De asemenea, la spitalul modernizat se vrea și energie fotovoltaică, pentru sustenabilitate.