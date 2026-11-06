O fostă elevă a Colegiului de Arte, Postumia Rus, expune grafică

Postumia Rus, fostă elevă a Colegiului de Arte Baia Mare, propune o incursiune în universul grafic, un spațiu al sensibilității, al observației și al expresiei personale.

Lucrările ei explorează relația dintre formă, linie, culoare și textură, reunind expresivitatea desenului în creion cu spontaneitatea și libertatea de expresie a monotipiei. Vernisajul expoziţiei este programat pentru marţi, 10 noiembrie, de la ora 11, în Clădirea Octogon, de la Colegiul de Arte Baia Mare.