Podul de la Cătălina ar putea fi dat în folosință la 1 decembrie

Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea a anunțat că pe DJ 182B Baia Mare – Coaș, lucrările sunt tot mai aproape de finalizare. De luni, constructorul a început așternerea stratului de uzură, ultimul strat de asfalt. În paralel se lucrează la finalizarea trotuarelor și a acceselor către proprietăți. O parte dintre acestea sunt gata, iar pe restul sectorului lucrările continuă. „În luna noiembrie vrem să încheiem lucrările pe acest tronson, iar până de 1 Decembrie să putem circula fără restricții și peste podul de la Cătălina”, a declarat Gabriel Zetea.