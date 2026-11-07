37 de copii din Maramureș, în tabără la Predeal

37 de copii și tineri din județul Maramureș, aflați în grija asistenților maternali sau în familii de plasament, au participat la o tabără organizată în stațiunea Predeal, în cadrul proiectului național „Pregătiți pentru viață”, derulat de Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale.

”Pe parcursul câtorva zile, participanții au avut parte de un program diversificat, care a îmbinat activitățile recreative și educative cu descoperirea unor obiective turistice reprezentative. Copiii și tinerii s-au bucurat de activități interactive alături de animatori, proiecții de film și momente petrecute împreună, dar și de excursii și vizite la Castelul Peleș, Casino Sinaia și Mănăstirea Caraiman. Proiectul «Pregătiți pentru viață» urmărește dezvoltarea abilităților necesare unei vieți independente în rândul copiilor și tinerilor aflați în situații de risc de marginalizare și excluziune socială, inclusiv al celor care beneficiază de o măsură de protecție specială. Totodată, inițiativa oferă o alternativă educațională de petrecere a timpului liber și creează contexte favorabile dezvoltării personale”, au declarat reprezentanții Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Maramureș.

Activitățile desfășurate în cadrul taberelor vizează pregătirea participanților pentru o mai bună incluziune socială și pentru gestionarea situațiilor de risc, informarea și conștientizarea cu privire la importanța sănătății mintale, precum și dezvoltarea spiri-tului de echipă prin implicarea în activități de grup. În același timp, excursiile și vizitele la obiective turistice le oferă copiilor și tinerilor ocazia de a descoperi locuri noi, de a-și îmbogăți cunoștințele și de a trăi experiențe deosebite.

”Tabăra de la Predeal a fost o experiență de neuitat pentru copiii și tinerii din Ma-ramureș. Dincolo de activitățile și locurile frumoase descoperite, aceștia au avut ocazia să cunoască alți tineri, să lege prietenii, să împăr­tă­șească momente de bucurie și să adune amintiri care, cu siguranță, vor rămâne mult timp în sufletele lor”, au concluzionat oficialii instituției.