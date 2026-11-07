A început selecţia pentru bursele Tinere Talente 2027

• Fundația Regală Margareta a României oferă 36 de burse

Fundația Regală Margareta a României a început înscrierile pentru cea de-a 19-a ediție a programului național Tinere Talente. Elevii și studenții pasionați de muzică clasică și arte vizuale, din România și Republica Moldova, pot aplica până pe 1 decembrie 2026.

Selecția este deschisă tinerilor între 14 și 24 de ani din România care urmează studii în domeniul muzicii clasice sau artelor vizuale la instituții de învățământ vocaționale și provin din familii cu venituri reduse. Timp de un an, bursierii primesc sprijin financiar, sunt îndrumați de mentori din generații diferite și au ocazia de a-și prezenta creațiile în fața publicului. Fiecare bursă individuală are o valoare de până la 2.000 de euro. Banii îi ajută pe tineri să-și achiziționeze materiale de studiu, instrumentele muzicale sau ustensilele de creație de care au nevoie și să participe la concursuri și cursuri de specializare. Pe parcursul anului, bursierii își prezintă lucrările publicului prin proiecte individuale și de grup, dar și în cadrul unor concerte, recitaluri și expoziții organizate de Fundație alături de partenerii săi.

Tinerii artiști sunt îndrumați de personalități consacrate ale vieții artistice și culturale, care le împărtășesc experiența și le arată, prin propriul exemplu, că reușita este posibilă.



Etapele selecției

1. Depunerea dosarelor de candidatură – până la 1 decembrie 2026, pe adresa de email: tineretalente@fundatiaregala.ro;

2. Evaluarea dosarelor – până la 20 decembrie 2026;

3. Preselecția artiștilor vizuali, pe baza portofoliului electronic, realizată de juriul de specialitate – până la data de 20 decembrie 2026;

4. Evaluarea talentului și a potențialului artistic de către juriul de specialitate compus din personalități din lumea artei – pe parcursul lunii ianuarie 2027;

5. Realizarea anchetei sociale pentru verificarea autenticității documentelor din dosarul de candidatură;

6. Anunțarea bursierilor admiși pe site-urile www.fundatiaregala.ro și www.tineretalente.org – în februarie 2027.