Centrul Caspev, aflat în subordinea Direcției de Asistență Socială (DAS) Baia Mare, a găzduit o serie de activități pline de căldură, miros de gogoși și amintiri prețioase.
Evenimentele au adus împreună două generații oferindu-le copiilor și bunicilor oca-zia de a sărbători tradiția prin comunicare și respect reciproc.
”Peste 50 de elevi de la Școala «Dimitrie Cantemir» au trecut pragul centrului pentru a descoperi secretele culinare ale bunicilor noastre. Sub îndrumarea atentă și blândă a senioarelor, cei mici au descoperit pas cu pas cum se prepară cel mai iubit desert al copilăriei: pancovele. În timp ce frământau aluatul și modelau gogoșile, copiii au ascultat fascinați povești de demult”, au punctat responsabilii DAS Baia Mare. Evenimentele au fost realizate în parteneriat cu Asociația CASPEV și Fundația Regală Margareta a României.
Activități intergeneraționale la Centrul Caspev
Centrul Caspev, aflat în subordinea Direcției de Asistență Socială (DAS) Baia Mare, a găzduit o serie de activități pline de căldură, miros de gogoși și amintiri prețioase.