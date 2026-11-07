Activități intergeneraționale la Centrul Caspev

Centrul Caspev, aflat în subordinea Direcției de Asistență Socială (DAS) Baia Mare, a găzduit o serie de activități pline de căldură, miros de gogoși și amintiri prețioase.

Evenimentele au adus împreună două generații oferindu-le copiilor și bunicilor oca-zia de a sărbători tradiția prin comunicare și respect reciproc.

”Peste 50 de elevi de la Școala «Dimitrie Cantemir» au trecut pragul centrului pentru a descoperi secretele culinare ale bunicilor noastre. Sub îndrumarea atentă și blândă a senioarelor, cei mici au descoperit pas cu pas cum se prepară cel mai iubit desert al copilăriei: panco­vele. În timp ce frământau aluatul și modelau gogoșile, copiii au ascultat fascinați povești de demult”, au punctat responsabilii DAS Baia Mare. Evenimente­le au fost realizate în parteneriat cu Asociația CASPEV și Fundația Regală Margareta a României.