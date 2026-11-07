Cum vor arăta noile stații de autobuz de pe bulevardele aflate în reabilitare

În Baia Mare urmează să fie montate noi stații de autobuz inteligente, pe bulevardele aflate în reabilitare.

Acestea vor fi mai spațioase și vor oferi mai multe facilități decât cele actuale.

”Am profitat de vizita pe care am făcut-o la Barcelona zilele acestea, la Smart City Expo World Congress 2026, să găsim soluții cât mai bune pentru Baia Mare, inclusiv pentru proiectele pe care le implementăm deja. Am ascultat părerile cetățenilor și am căutat ca viitoarele bulevarde modernizate să beneficieze de cele mai bune dotări inclusiv din acest punct de vedere al transportului public în comun. Stațiile pe care le vedeți în imagini (n. red. vezi foto) nu sunt doar mai spațioase decât cele pe care le-am montat de curând în alte zone ale orașului, dar au și mai multe facilități. De la camere video la dispozitive de încărcare, ecrane LED, wireless, senzori de mișcare, aer condiționat în zona închisă și sistem de închidere a ușilor soft close, iluminat led RGB și până la sisteme de prim ajutor și defibrilatoare. Am discutat deja cu producătorii, le-am transmis și constructorilor ce ne dorim și nu ne rămâne decât să avansăm cu lucrările astfel încât să ajungem în punctul în care să montăm și aceste noi stații”, a declarat Doru Dăncuș, primarul municipiului reședință de județ. Aceste stații de autobuz vor fi conectate la sistemul de management deja contractat prin proiectul ITS. Ele vor fi amplasate pe bulevardele: Traian, Unirii, Independenței, Decebal, Regele Mihai și Republicii.