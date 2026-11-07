O familie de castori din Băiuț se mută în… Timișoara • Poveste delicioasă de viață. Sălbatică

Dacă am fi făcut o povestioară de smuls lacrimi, nu ne-ați fi crezut. La fel, o fabulă. Dar în viață, se petrec lucruri impresionante, mai ales în cea sălbatică. În paranteză spus, amintind nefericitul eveniment cu silvicul izbit de tânărul cerb pe care l-a crescut, natura trebuie respectată și înțeleasă. Animalul acela nu e nici turbat nici nesimțit, era doar agitat, în călduri, în perioada boncănitului.

Să revenim. Culmea, cerbul cu pricina era adus la Șomcuta tocmai din Băiuț, din locul povestioarei noastre. Deci, la Ocolul Silvic Strâmbu Băiuț au venit specialiști brașoveni de la ICAS, de la Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice, pentru a strămuta o familie de castori. În Timișoara… Drept pentru care am mers să vedem „grozăvia”. Ioan Chira, șeful de Ocol, ne însoțește și ne vorbește cu drag și admirație despre castori. Nu e același ton cu care suntem învățați să auzim despre ei (n.r.- distrug, trebuie stârpiți, etc). Îi consideră arhitecți și ingineri structuriști și de amenajări. Ne arată barajul pe care l-au făcut. Și cel pe care îl încep, mai în aval.

În realitate, este o problemă cu așezarea lor acolo. „Ne aflăm pe firul Blojiței, ce trece prin iazul de decantare din Băiuț, cel ecologizat. Problema e că s-au apucat de construit și aici, ba au început să astupe sorbul decantării, cu lemne. După cum vedeți, nu se joacă, se apucă nu de copaci subțiri, decât de cei mari, ce i-ar ajuta în construcție. Dar mi-i imaginez cum se adună ei noaptea în jurul unui lemn. Nu înainte de a face o ședință tehnică. Cum aud că pârâie lemnul, cum fug care-încotro. Dar să știți, ce fac ei are logică. Undeva în mijlocul apei au și un cămin, ca o grădiniță, pentru pui, cu intrare pe sub apă, să nu fie la îndemâna prădătorilor. Dar se ridică întrebarea…cum au ajuns aici? Cum au aflat de locul acesta și cum au venit?”, ne spune silvicul.

Va urma strămutarea, se pun plase. Nu se știe dacă toți se duc sau doar o pereche. Cert e că avem de învățat lecții serioase de la acești ingineri ai Naturii. Cu un drum, șeful de Ocol, Ioan Chira, ne face cunoștință cu un monumental urs ce are reședința în zona sa, probabil cel mai mare văzut în ultima vreme pe-aici. Nu, el nu se va muta în Timișoara…