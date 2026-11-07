Petrova • Alt nivel de aruncat gunoaie în natură, le pun în copaci!

Vedem constant gunoaie aruncate în natură, uneori la mod masiv, industrial. Nu le mai adună nimeni, sunt „date Naturii”. Recent, am văzut o escaladare a fenomenului, deja la nivel de sfidare. Între localitățile Strâmtura și Petrova există un foarte util drum intercomunal, demult propus județului pentru a fi preluat ca drum județean. De sus din vârf e una din cele mai frumoase belvederi către munții Maramureșului, de asemenea, cu puțin efort, spre sud se pot vedea Gutâi, Țibleș, Văratec. Însă nu e loc de belvedere acolo, e loc de aruncat gunoaie. Iar mai nou, ele se aruncă direct din mașină, din mers, și atârnă de crengile copacilor. Într-un ridicol absolut.