Primăria Baia Mare va înființa o Direcție de Inovare și Dezvoltare

Conducerea Primăriei Baia Mare dorește să înființeze o nouă Direcție de Inovare și Dezvoltare.

Anunțul a fost făcut de primarul Doru Dăncuș, aflat de curând în Barcelona, la Smart City Expo World Congress 2026, unul dintre cele mai importante evenimente internaționale dedicate orașelor inteligente și inovației urbane. În acest fel, Baia Mare ar urma să devină cu adevărat un Smart City.

”Am văzut tehnologii și soluții inovatoare de monitorizare a traficului, soluții inte-ligente pentru gestionarea deșeurilor, sisteme de management al transportului pu-blic, tehnologii pentru creșterea eficienței Poliției Locale și soluții de integrare a tot ceea ce ține de servicii publice într-o singură aplicație. Modele care funcționează deja cu succes în orașe importante din Europa, precum și din restul lumii. Inteli-gența artificială, analiza datelor în timp real, automatizarea proceselor adminis-trative și integrarea serviciilor publice sunt, de asemenea, direcții pe care trebuie să le urmărim cu foarte mare atenție. Așadar, primul lucru pe care îl facem când ne întoarcem acasă este să pregătim un proiect de hotărâre pentru înființarea unei Direcții de Inovare și Dezvoltare în cadrul Primăriei Municipiului Baia Mare”, a declarat Doru Dăncuș.

În cadrul direcției va funcționa un departament pentru inovare, unde vor fi cooptați ”tineri cu viziune, specialiști care înțeleg «cu ce se mănâncă» tehnologia, oameni care, pe scurt, pot să transforme ideile în proiecte concrete. O echipă care să coordoneze inovarea, să identifice soluții, să atragă parteneriate și să contribuie la dezvoltarea orașului nostru pe termen lung”, a mai explicat primarul municipiului.

În momentul de față, Primăria Baia Mare derulează un proiect important de digitali-zare, Primăria Digitală, iar recent administrația publică locală a reușit să obțină finan-țare pentru proiectul PARTICIPA(I)TE, în calitate de partener.