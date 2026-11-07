Rovinieta, gratuită pentru persoanele cu dizabilități

Peste 4.500 de persoane au făcut solicitări pentru a fi scutite de la plata rovinietei, până la sfârșitul lunii octombrie, conform datelor Direcției Generale de Asistență So-cială și Protecția Copilului (DGASPC) Maramureș. ”Deplasările cu autoturismul pot fi esențiale pentru accesul la servicii medicale, recuperare, activități cotidiene și participarea la viața comunității. Pentru a sprijini mobilitatea persoanelor cu dizabilități, legislația prevede scutirea de la plata tarifului de utilizare a rețelelor de drumuri naționale (rovinieta). Până la sfârșitul lunii octombrie 2026, la nivelul DGASPC Maramureș au fost înregistrate și transmise către Direcția Regională de Drumuri și Poduri Cluj 4.652 de cereri în vederea scutirii de la plata rovinietei”, au declarat reprezentanții instituției.

De această facilitate pot beneficia persoanele cu dizabilități care dețin autoturisme, precum și însoțitorii persoanelor cu dizabilități, dacă sunt deținători de autoturisme, dar și asistenții personali ai persoanelor cu dizabilități, dacă sunt deținători de autoturisme.

”Scutirea se acordă pentru un singur autoturism deținut de fiecare persoană îndreptățită, în condițiile prevăzute de lege. Scutirea nu se acordă pentru autoturismele înregistrate pe o firmă și nici pentru autoutilitare. Pentru obținerea facilității, persoanele interesate trebuie să depună o cerere la primăria de domiciliu sau de reședință ori la DGASPC. Scutirea vizează tariful de utilizare a rețelei de drumuri naționale (rovinieta). Aceasta nu trebuie confundată cu tarifele de trecere pentru anumite poduri sau sectoare de drum”, au mai punctat reprezentanții DGASPC Maramureș.

Cererea este însoțită de copii ale următoarelor documente: certificatul de încadrare în grad de handicap; actul de identitate al persoanei cu dizabilități sau, în cazul copiilor, certificatul de naștere; actul de identitate al deținătorului autoturismului, dacă este o altă persoană; certificatul de înmatriculare sau cartea de identitate a autoturis-mului.

Dacă autoturismul nu este înregistrat pe numele persoanei cu dizabilități, se depune și o declarație pentru însoțitor persoană cu dizabilități pentru eliberare rovinietă.

Formularele tipizate pot fi obținute de la Compartimentul Evidență și Plată Prestații Sociale din cadrul DGASPC Maramureș, cu sediul în Baia Mare, str. Victor Babeș nr. 54, sau de pe pagina de internet a instituției www.dgaspcmm.ro, secțiunea Informații de interes public / Formulare tip.

Cererea și actele necesare pentru acordarea scutirii pot fi transmise și în format electronic, la adresa de e-mail prestatii@dgaspcmm.ro.