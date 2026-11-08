Analize medicale gratuite în Târgu Lăpuș

Luni, 9 noiembrie 2026, începând cu ora 10:00, la Centru Recreațional Târgu Lăpuș, are loc un program de educație pentru sănătate, în cadrul căruia cetățenii pot beneficia de analize medicale gratuite. Programările se pot face la tel: 0752 834 827

Participarea este gratuită, pe bază de programare telefonică, iar vârsta minimă a participanților este de 25 de ani. Persoanele care doresc să participe pot mânca și își pot administra tratamentul obișnuit înainte de efectuarea analizelor.