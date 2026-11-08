Centru de zi pentru copii, inaugurat în Mănăstirea

Un nou centru destinat copiilor va fi inaugurat luni, 9 noiembrie, în localitatea Mă­­năstirea, comuna Giulești.

Evenimentul va începe la ora 10.30 și va include și o slujbă de sfințire. Centrul de Zi pentru Copii „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” este un proiect realizat în sprijinul copiilor și familiilor din comunitate. Investiția își propune să ofere un spațiu dedicat celor mici și să contribuie la dezvoltarea serviciilor pentru familiile din comună.

Deschiderea evenimentului va fi marcată de un moment artistic susținut de Ansamblul Folcloric „Berbeștenii”.