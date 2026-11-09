50.000 de țigarete de contrabandă, abandonate pe malul Tisei

Polițiștii de frontieră din Valea Vișeului au descoperit 50.000 de țigarete fără timbru fiscal, în valoare de aproximativ 49.000 de lei.

Marfa urma să ajungă pe piața neagră din zonă.

Descoperirea a fost făcută în noaptea de 6 spre 7 noiembrie, cu ajutorul aparaturii de supraveghere. Polițiștii au observat două persoane care transportau colete voluminoase dinspre frontiera de stat spre localitatea Valea Vișeului. La vederea oamenilor legii, cei doi au abandonat coletele și au fugit spre Ucraina.

Deși polițiștii au tras trei focuri de avertisment, persoanele nu s-au oprit, ci au sărit în râul Tisa și au trecut pe teritoriul ucrainean. La fața locului au fost găsite cinci colete care conțineau 50.000 de țigarete.

Întreaga cantitate a fost ridicată în vederea confiscării. În acest caz se fac cercetări pentru contrabandă și trecere frauduloasă a frontierei de stat, iar polițiștii continuă verificările pentru identificarea persoanelor implicate.