Amenzi de 5.000 de lei, în urma unei acțiuni „Blocada” la Sighetu Marmației

Polițiștii din Sighetu Marmației au desfășurat o acțiune de control în cadrul planului „Blocada”, în noaptea de 6 spre 7 noiembrie, pentru prevenirea faptelor antisociale și creșterea siguranței în trafic.

În cele 90 de minute de acțiune, oamenii legii au legitimat 91 de persoane și au verificat 22 de autovehicule. Pentru neregulile descoperite, au fost aplicate 14 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de aproximativ 5.000 de lei.

Polițiștii anunță că astfel de controale vor continua și în perioada următoare, pentru menținerea ordinii publice și prevenirea încălcării regulilor de circulație.

Motociclist de 17 ani și pasagera sa, răniți într-un accident la Seini

Un tânăr de 17 ani și pasagera sa au ajuns la spital în urma unui accident rutier produs în seara zilei de vineri, 6 noiembrie, pe DN 1C, în localitatea Seini.

Accidentul a avut loc în jurul orei 18.00 și a fost provocat, potrivit primelor verificări, de un șofer în vârstă de 51 de ani, care nu ar fi acordat prioritate de trecere motocicletei conduse de tânăr. Cele două vehicule au intrat în coliziune.

În urma impactului, motociclistul și pasagera acestuia au avut nevoie de îngrijiri medicale și au fost transportați la spital.

Polițiștii i-au testat pe ambii conducători cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

Oamenii legii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs accidentul.

Prins la volan fără permis și băut

Vineri, 6 noiembrie, în jurul orei 23.00, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier, aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu, au oprit pentru control un autoturism care circula pe D.N. 18.

În urma verificărilor efectuate, polițiștii au constatat faptul că autoturismul era condus de un bărbat, în vârstă de 38 de ani, care nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Totodată, conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul indicând o valoare de 0,21 mg/l alcool pur în aerul expirat.

În cauză, sub coordonarea procurorului de caz, polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care a fost comisă fapta și luarea măsurilor legale care se impun.

Polițiștii rutieri reamintesc conducătorilor auto că dreptul de a conduce se exercită numai în condițiile prevăzute de lege și recomandă respectarea normelor rutiere, pentru prevenirea evenimentelor rutiere și protejarea tuturor participanților la trafic.

Un șofer fără permis, prinscu o alcoolemie de 1,27 mg/l

Un tânăr de 32 de ani a a­juns la spital după ce a provocat un accident rutier în localitatea Nănești. A­cesta conducea fără permis și se afla sub influența alcoolului.

Accidentul s-a produs vineri seara, 6 noiembrie, în jurul orei 20.00. Potrivit polițiștilor, tânărul a pierdut controlul autoturismului, a părăsit șoseaua și a intrat cu mașina într-un podeț din beton.

În urma verificărilor, oamenii legii au stabilit că șoferul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Mai mult, testarea cu aparatul etilotest a indicat o valoare de 1,27 mg/l alcool pur în aerul expirat.

În urma impactului, tânărul a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale. Polițiștii continuă cercetările pentru vătămare corporală din culpă, conducerea sub influența alcoolului și conducerea unui vehicul fără permis.