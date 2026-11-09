Cetățenii, îndemnați să sesizeze actele de vandalism asupra platformelor ecologice

Conducerea Primăriei Baia Mare caută soluții pentru folosirea platformelor ecologice.

În condițiile în care au existat probleme cu unele cartele, se ia în calcul varianta de a le folosi, temporar, fără cartele. Pe de altă parte însă, repetatele actele de vanda-lism și de distrugere au făcut platformele nefuncționale, motiv pentru care cetățenii sunt rugați să sesizeze astfel de fapte în cel mai scurt timp.

”De ce nu funcționează platformele ecologice? Au distrus încuietorile sau le-au blocat cu diverse obiecte. Le-am schimbat. Următoarea zi le-am găsit distruse din nou sau, mai rău, au rupt ușile cu totul. Au rupt mânerele. A­ceeași poveste: le-am reparat, le-au rupt din nou. Au distrus instalațiile electrice. La fel, le-am schimbat doar ca mai apoi să le găsim iar vandalizate. Nu ne ascundem după deget. Da, este adevărat că am întâmpinat diverse dificultăți tehnice legate de folosirea cartelelor de acces, motiv pentru care am avut o discuție foarte serioasă cu specialiștii responsabili și luăm în calcul să permitem folosirea acestora fără cartele, cel puțin până la remedierea tuturor acestor probleme. Dar ceea ce se întâmplă deja în jurul acestor platforme este inadmisibil. Am dat și dăm amenzi. Avem camere de supraveghere, urmează să montăm și mai multe, dar degeaba identificăm o faptă de vandalism dacă, până când ajungem acolo, răul este deja făcut. De aceea vă rog pe dumneavoastră să nu ră­mâ­neți indiferenți și, dacă sunteți martori ai unor astfel de fapte, să ne sesizați imediat”, a transmis Doru Dăncuș, primarul Băii Mari.

”Nu putem pune paznic lângă fiecare platformă”

Oficialii primăriei mai atrag atenția și asupra unui alt fenomen: abandonarea deșeurilor lângă pubele. ”Vreau să cred că nu oamenii care își doresc un oraș curat sunt cei care provoacă aceste distrugeri, așa cum nu ei sunt cei care abandonează deșe-urile lângă pubele. Lucruri care, din păcate, nu am mari speranțe că vor fi remediate după ce renunțăm la cartele, chiar și temporar. Dar vreau să înțelegem cu toții un aspect important, anume că nu pu­tem pune paznic lângă fiecare platformă din oraș și nici nu e normal să fim puși în această postură!”, a mai declarat Doru Dăncuș.