Biblioteca Județeană „Petre Dulfu” în parteneriat cu Fundația „Dorel Cherecheș” organizează azi, 9 noiembrie, de la ora 13, Evocarea „Prof. univ. dr. ing. Dorel Cherecheș – 25 de ani de eternitate”.

Evenimentul se va des­­­­făşura în Salonul Artelor din cadrul Bibliotecii Judeţene „Pe­tre Dulfu” din Baia Mare şi va include un Cuvânt de Binecuvântare: Preasfin­țitul Părinte dr. Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului; Cuvânt de pioasă memorie: dr. ec. Cătălin Cherecheș. Moderator: prof. dr. Teodor Ardelean.