GRAIUL MARAMUREȘULUI – LOCUL III PE ȚARĂ, în Topul Național al Firmelor – ediția XXXIII

„De peste trei decenii, Topul Național al Firmelor răsplă­tește nu doar notorietatea, ci și performanța pe care fiecare companie a demonstrat-o în propriul bilanț. Un loc în acest clasament nu se cumpără și nu se primește din oficiu: se câștigă, an de an, prin muncă, disciplină și rezultate” – a spus Mihai Daraban, președintele Camerei de Comerț și Industrie a României, vineri seara, la București, în deschiderea Galei de premiere a celor mai performante companii.

Ediția 2026 s-a sprijinit pe analiza a 945.738 de bilanțuri financiar-contabile pentru exercițiul 2025, din care 366.550 au intrat în competiția pentru primele zece poziții, iar 12.943 companii și-au câștigat locul în clasament. Împreună, acestea au realizat o cifră de afaceri de 299,47 miliarde euro și un profit de exploatare de 26,52 miliarde euro.

După ce foarte mulți ani la rând, Societatea comercială GRAIUL MARAMUREȘULUI SRL s-a situat pe primul loc în Topul județean al firmelor, iată că a venit și o recunoaștere la nivel național, unde s-a clasat pe locul III, în domeniul „Activități de editare a ziarelor” – întreprinderi mici. Este un loc onorant pentru singurul ziar cotidian rămas în județul Maramureș, cu o activitate continuă din 1989, înaintea unor alte ziare din țară, din județe mult mai importante.