Prefectul Maramureşului vrea o întâlnire cu factorii responsabili după tragedia din Poienile de sub Munte

Proaspăt învestit în funcţia de prefect al judeţului Maramureş, Florian Sălăjeanu, a decis să se deplaseze în comuna Poienile de sub Munte pentru a sta de vor­bă cu comunitatea aflată în şoc după tragedia produsă aici.

Comunitatea este tulburată după ce, cu o săptămână în urmă, o femeie de 45 de ani a fost împușcată mortal în timp ce mergea să vadă de animalele ce le avea într-un adăpost din pădure. „Am găsit o comunitate neliniștită, care cere răspunsuri și măsuri pentru siguranța tuturor, iar prezența mea în mijlocul lor sper că a ajutat la risipirea îndoielilor și prevenirea escaladării tensiunilor”, a concluzionat prefectul Florian Sălăjeanu.

Reprezentantul Guvernului în teritoriu a anunţat că va convoca o întâlnire cu instituțiile și factorii responsabili, cu administratorii fondurilor forestiere și ai fondurilor de vânătoare din județ.

„Trebuie să analizăm ce măsuri pot fi luate pentru un control mai strict al activităților de vânătoare, o delimitare clară a responsabilităților și prevenirea unor asemenea tragedii sau accidente. Ancheta își va urma cursul, iar împrejurările exacte vor fi stabilite de cei care au această responsabilitate”, a mai precizat prefectul Florian Sălăjeanu.