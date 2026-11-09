Se pregătește spațiul pentru Centrul COCON by ASSOC

În Tăuții Măgherăuș se pregătește spațiul pentru ridicarea centrului de zi COCON by ASSOC, unde va funcționa o comunitate terapeutică dedicată copiilor cu dificultăți emoționale și comportamentale și familiilor acestora.

Centrul va avea o capacitate de aproximativ 60 de beneficiari anual și va oferi servicii extrem de necesare pentru comunitate.

”La Tăuții Măgherăuș, un teren rămas mult timp nefolosit, acoperit de vegetație, începe să se transforme. Aici se pregătește spațiul în care va funcționa COCON by ASSOC, o comunitate terapeutică dedicată copiilor cu dificultăți emoționale și comportamentale și familiilor acestora. Prin acest proiect, derulat de ASSOC, în parteneriat cu DGASPC Maramureș, va fi înființat un centru de zi care îmbină in-frastructura modernă cu intervenția terapeutică specializată și sprijinul continuu pentru familie. Centrul va avea o capacitate de aproximativ 60 de beneficiari anu-al, fiecare copil urmând să primească servicii specializate pentru o perioadă de minimum 12 luni. Această continuitate oferă timp pentru înțelegerea dificultăților, construirea unei relații terapeutice și susținerea progresului, alături de familie. Deocamdată, pregătim terenul, iar pas cu pas vom construi un loc în care copiii să găsească sprijin, încredere și sentimentul că aparțin unei comunități”, au declarat reprezentanții ASSOC.