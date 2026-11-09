Sfânta Liturghie Arhierească de hram la Sighetu Marmației

Duminică, 8 noiembrie 2026, praznicul Sfinților Arhangheli Mihai și Gavriil, Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, s-a aflat în mijlocul credincioșilor din Sighetu Marmației, unde a săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie Arhierească la biserica cu hramul „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”, cu ocazia hramului, paroh. Pr. Dan Ioan Sidău, protopopul Sighetului, rugându-se împreună cu o mare mulțime de credincioși veniți din tot municipiul de pe malul Izei și care, la Sfânta Liturghie au fost încântați de glasurile psalților corului „Tronos” al Patriarhiei Române, dirijat de Arhid. Mihail Bucă, chiar de ziua onomastică a acestuia.”

„A fost hramul Catedralei „Sfinții Mihail și Gavriil” din Sighetu Marmației, o biserică mult pătimitoare, care a început în timpul comunismului, pe locul unde a fost pusă piatra de temelie pentru veche catedrală a Episcopiei Maramureșului, de către Episcopul Dr. Vasile Stan, în 1937, a spus Preasfințitul Părinte Episcop Iustin. Biserica ce este, propriu-zis, catedrala orașului, a început în 1985 și a durat aproape un sfert de secol. În 1998 a fost târnosită de către vrednicul de pomenire Patriarhul Teoctist al României, împreună cu un ales sobor de ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române, la invitația Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Justinian, vrednic de pomenire, de la cărui trecere la Domnul au trecut 10 ani, iată un deceniu. Datorăm această minunată catedrală a orașului Părintelui Mihai Oprișanu, fostul protoiereu al Sighetului vreme îndelungată, moldovean de origine, dar care a slujit Maramureșul în toată activitatea lui pastorală și și-a încheiat activitatea în urmă cu 20 de ani, lăsându-ne această moștenire, Catedrala „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” a municipiului Sighetu Marmației, unde venim cu bucurie de fiecare dată! Astăzi, Catedrala este păstorită de tânărul protopop, părintele Dan Sidău, protopop al Sighetului, care este și director al Centrului Pastoral-Cultural „Sfântul Ierarh Iosif Mărturisitorul”. Catedrala este mult iubită de credincioși, autoritățile sunt de fiecare dată prezente la evenimente. Parohia în sine are peste 3.000 de credincioși și are doi păstori, inclusiv pe unul dintre fiii părintele Oprișan, părintele Mihai Oprișanu, care are și el vârsta pensionării, dar pentru vrednicia părintelui protopop, tatăl său, l-am mai lăsat câțiva ani ca un fel de binecuvântare și de bucurie să fie alături de părintele nou protopop Dan Sidău. La Catedrala aceasta s-au început lucrări importante, s-a reorganizat Sfântul Altar, s-a făcut încălzire centrală prin pardoseală și s-a padimentat cu granit, s-au făcut și ceva lucrări exterioare. Urmează ca în viitor să pornească o nouă lucrare de pictură, asta când va fi posibil, și să învelească biserica cu tablă de cupru, că așa se cuvine unei catedrale a orașului. Toate se vor face, întrucât generația de preoți de astăzi, fără să dăm noi dispoziții prea aspre și multe, din proprie inițiativă, împreună cu consiliile parohiale și cu credincioșii, își fac datoria spre slava lui Dumnezeu și binele Bisericii noastre. Slavă lui Dumnezeu pentru toate!”

Sfânta Liturghie Arhierească

Preasfințitul Părinte Episcop Iustin a oficiat Sfânta Liturghie Arhierească în fruntea unui numeros sobor de preoți și diaconi, din care au făcut parte

Arhim. Dr. Ioachim Tomoiagă, consilier eparhial social-filantropic și misionar, Pr. Dan Ioan Sidău, protopopul Sighetului și paroh, Pr. Mădălin Bontoș, secretarul protopopiatului, Pr. Vasile Aurel Pop, protopop emerit, Pr. Ciprian Bilețchi, Parohia Slatina Ucraina, Pr. Sorin Ferenț din parohia Botiza, Pr. Ilie Ciuban – „Învierea Domnului”, Sighet, Pr. Ștefan Pop – „Sfinții Împărați Constantin și Elena”, Sighet, Pr. Marius Iusco – Rona de Jos, Pr. Manuel Crainic – Sat Șugatag, Pr. Ioan Capolna – Sârbi, Pr. Lucian Hotico – Vadu Izei, Pr. Liviu Fiț-Marina – „Sfântul Antonie cel Mare”, Lucca, Italia, Pr. Ovidiu Vasile Gavrea – Capela Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Cluj-Napoca, Protos. Ghelasie Păcurar – Sfântul Apostol Andrei din Wurzburg, Germania, Pr. Mihai Oprișanu, coslujitor, Arhid. Teodosie Bud, consilier eparhial economic, Arhid. Vlad Verdeș, consilier eparhial cultural, Arhid. Lucian Burnar, secretar eparhial, Arhid. Dr. Nifon Motogna, consilier eparhial pentru administrarea Catedralei Episcopale „Sfânta Treime” Baia Mare, Arhid. Vasile Pop, consilier eparhial pentru protocol, Diac. Sergiu-Darius Bud, de la biserica gazdă.

Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de Corul Psaltic „Tronos” al Patriarhiei Române, dirijat de Arhid. Mihai Bucă, și de corul „Buna Vestire” al parohiei, dirijat de preoteasa Prof. Carmen Oprișanu.

Cuvântul de învățătură

UN vast și folositor cuvânt de învățătură a rostit Preasfințitul Părinte Episcop Iustin, pornind de la cele două pericope evanghelice ale duminicii, a Sfinților Arhangheli și a duminicii, ale căror sfaturi duhovnicești au devenit merinde pentru credincioși.

Distincții

Cu cea mai înaltă distincție a Episcopiei, Ordinul și Crucea „Sfântul Ierarh Iosif Mărturisitorul” a distins Preasfințitul Părinte Episcop Iustin pe Arhid. Mihai Bucă, dirijorul Corului „Tronos” al Patriarhiei Române, cel mai bun cor de muzică psaltică din țară.

De asemenea, binefăcătorul Alexandru Marina a fost distins cu Crucea Crucea „Preot Nicolae Gherman” pentru laici.

xxx

După otpust, Părintele protopop și paroh Dan Ioan a mulțumit Preasfințitului Părinte Episcop Iustin, Corului „Tronos”, soborului și credincioșilor pentru împreună slujire și prezență și a oferit Preasfințitului Părinte Episcop Iustin o icoană și un coș cu flori.

Andrei Fărcaș, redactor la revista „Graiul Bisericii Noastre”