Spitalul Municipal Sighetu Marmației face un pas important spre digitalizare

Ambulatoriul Spitalului Municipal Sighetu Marmației face un pas important spre digitalizare. Astfel, cu ajutorul tehnologiei moderne, activitatea unității sanitare devine mai eficientă, iar pacienții beneficiază de servicii într-un timp mai scurt.

În cadrul proiectului „Dotarea Ambulatoriului Spitalului Municipal Sighetu Marmației”, finanțat prin Programul Sănătate, cu o valoare totală de 14.933.700 lei și implementat în perioada 13.05.2025 – 12.12.2026, continuă procesul de modernizare a infrastructurii și de îmbunătățire a serviciilor medicale.

„Infrastructura IT a Ambulatoriului a fost modernizată prin achiziționarea a 20 de calculatoare All-in-One și 11 imprimante, echipamente distribuite în cabinetele medicale, în funcție de necesități. Cabinetele beneficiare ale dotării IT sunt: Pneumologie, Neurologie, Ortopedie, Cardiologie, Oncologie, Medicină internă (două cabinete), Diabet (două cabinete), Endocrinologie/Hematologie, ORL, Chirurgie, Obstetrică-Ginecologie, Dermatovenerologie, Psihiatrie (patru cabinete), Oftalmologie și Urologie”, au declarat reprezentanții spitalului.

Noile echipamente permit: prelucrarea mai rapidă a informațiilor și documentelor medicale; eficientizarea activităților administrative și a fluxului de lucru; îmbunătățirea accesului la informații; reducerea timpului alocat operațiunilor informatice; condiții moderne de lucru pentru personalul medical.

De asemenea, prin același proiect, au fost prevăzute și dotări medicale moderne pentru specialitățile:

– Radiologie și imagistică – monitor funcții vitale și echipament de tomografie computerizată.

– Endocrinologie – osteodensitometru cu ultrasunete.

– Diabet, boli metabolice și nutriție – eco-Doppler pentru testarea arteriopatiei periferice.

– ORL – sistem de audiometrie, unit ORL, fibroscop flexibil, aspirator medical, posturografie computerizată dinamică și videonistagmografie.

– Oftalmologie – echipamente moderne pentru evaluarea și investigarea funcției vizuale.

– Pneumologie – monitor de funcții vitale, aparat pentru testarea factorului de transfer gazos, bodypletismograf, videobronhoscop, spirometru, ecograf toracic și aparat de aerosoli.

– Psihiatrie – sistem computerizat pentru testare și recuperare cognitivă.

– Pediatrie – monitor de funcții vitale, pompe de perfuzie și ecograf pediatric.

„Prin aceste investiții, Ambulatoriul Spitalului Municipal Sighetu Marmației se dezvoltă și se adaptează cerințelor medicinei moderne, având un obiectiv esențial: servicii medicale mai eficiente și mai bune pentru fiecare pacient. Pacienții beneficiază de servicii medicale în cadrul Ambulatoriului (Policlinica) Spitalului Municipal Sighetu Marmației”, au mai precizat oficialii spitalului.