Strada Bobâlna din Sighetu Marmației prinde contur

Lucrările de reabilitare la strada Bobâlna din Sighetu Marmației avansează și în curând vor fi gata, a precizat primarul Vasile Moldovan, în urma unei vizite pe șantier.

„Am fost pe teren pentru a verifica stadiul lucrărilor și avem vești bune pentru locuitorii din zonă și pentru toți șoferii care tranzitează acest sector. A fost turnat stratul de binder (asfaltul de legătură) pe tronsonul cuprins între parcarea Aviva și capătul străzii, la intersecția cu strada Lazul Șesului. Suntem cu un pas mai aproape de finalizarea acestui proiect important pentru infrastructura din Sighetu Marmației”, a declarat Vasile Moldovan, primarul municipiului Sighetu Marmației.