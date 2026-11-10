Amnistie fiscală în Târgu Lăpuș

Administrația locală din Târgu Lăpuș vine în sprijinul cetățenilor și al firmelor care înregistrează datorii la primărie. Astfel, datornicii ar urma să scape de plata penalităților pentru întârzierile la plată. Trebuie menționat însă că datoria în sine nu se șterge.

„Am inițiat proiectul de hotărâre privind acordarea amnistiei fiscale la nivelul orașului Târgu Lăpuș, prin anularea majorărilor și penalită­ților aferente obligațiilor fiscale restante către bugetul local. Am făcut acest demers pornind de la o realitate pe care nu o putem ignora: contextul economic este tot mai dificil, iar presiunea financiară se resimte atât în bugetele familiilor, cât și în activitatea firmelor. Consider că administrația locală trebuie să fie alături de contribuabili și să caute soluții concrete pentru a-i sprijini. Responsabilitatea față de bugetul local trebuie să meargă mână în mână cu înțelegerea dificultăților prin care trec oamenii”, a declarat Vlad Herman, primarul orașului Târgu Lăpuș.

Mai exact, această facilitate fiscală presupune anularea majorărilor și penalităților aferente obligațiilor fiscale principale restante la data de 30 septembrie 2026. Facili-tatea se adresează atât persoanelor fizice, cât și persoanelor juridice. Cererile pentru acordarea facilității pot fi depuse până la data de 28 decembrie 2026, cu respectarea procedurii aprobate.

„Este important de precizat că nu vorbim despre ștergerea datoriilor principale, ci despre anularea accesoriilor fiscale, în condițiile stabilite prin procedura de acor-dare a facilității. Am inițiat această măsură pentru a oferi contribuabililor o oportunitate de a-și pune în ordine obligațiile fiscale și le mulțumesc consilierilor locali care au susținut această inițiativă și au votat în favoarea ei. Cred cu tărie că o administrație responsabilă nu trebuie doar să încaseze, ci și să înțeleagă, să sprijine și să găsească soluții. Pentru că, dincolo de cifre și obligații fiscale, în spatele fie-cărei situații sunt oameni, familii și afaceri locale”, a concluzionat Vlad Herman.