Despre spioni și alte povestiri

Citesc de mult timp, cu pasiune, articolele din elevata revistă VITRALII (Lumini și umbre), revista Veteranilor din Serviciile Române de Informații, și port respect autorilor care semnează în ea pentru acribia și devotamentul documentar al subiectelor. Dacă cu ani în urmă o cumpăram de la un chioșc de ziare, acum o primesc de la vecinul Gavrilă Dunca, care ține aprins rostul ca publicația să ajungă la unii cititori. Așa s-a întâmplat și cu recentul număr, 67 (septembrie-noiembrie), cu un sumar incitant. Doctorul în istorie Alin Spânu răsfoiește filele de istorie cu credința că amintirile, memoriile, jurnalele, însemnările sunt o componentă extrem de importantă a trecutului. De multe ori nu există documente asupra unui eveniment, iar singurele mărturii sunt cele memorialistice.

Așa, istoricul comentează un curs al lui Nicolae Iorga, ținut la Școala Superioară de Război (1926), în amintirea lui Emilian Ionescu, care a luptat în Războiul de Întregire, apoi pe Frontul de Est, adjutant regal. Arestat și închis de regimul comunist (1948-1954). Apoi a fost valorificat, fiind avansat la gradul de general-locotenent(r). A scris și două cărți de amintiri. Col.(r)dr. Nicolae Stancu Târgoviște scrie un documentat articol despre serviciile secrete și revoluția din Ungaria. Iată, au trecut 70 de ani! Evenimentele s-au desfășurat între 23 octombrie și 14 noiembrie 1956, încercând linia destalinizării, inaugurată de raportul lui Hrușciov, în care denunța, în termeni duri, crimele și greșelile comise de Stalin. Lumea politică, dar mai ales serviciile secrete reacționează. C.I.A. acționează, China se detașează de Hrușciov. Se descoperă tunelul construit de americani pe sub linia de demarcație a Berlinului.

Atenția opiniei publice a fost orientată spre Ungaria, Polonia, România și Canalul de Suez. Dar s-a mișcat Ungaria, cu ample manifestări de stradă cu intenția de a izgoni stalinismul din țară. Reacții și la București. Dar liderul român rămâne fidel modelului stalinist. Scriitorul Al. Ivasiuc din Sighetul Marmației a pactizat cu revoluția maghiară. A fost arestat. Occidentul rămâne impasibil. Revoluția maghiară a fost înăbușită în sânge. Dr. Varga Attila, cercetător la Institutul de Istorie „George Barițiu”, din Cluj-Napoca, al Academiei Române, scrie despre Huszar Antal, spionajul dualist și românii. În motto se spune: maghiarii aveau un întreg aparat de spionaj pus sub conducerea lui Huszar Antal, referent al chestiunilor ro­mâ­nești, aprecia Direcția Poliției și Siguranței Generale-București. Autorul articolului spune că dintre toate cărțile referitoare la români, care s-au publicat la Budapesta în perioada Monarhiei Austro-Ungare cea elaborată de Huszar Antal, în 1907, este, de departe, cea mai bine documentată, cea mai obiectivă și, totodată, cea mai consistentă.

Nu s-a tradus integral în limba română, dar a fost și un măr al discordiei, inflamând unele spirite din spațiul românesc. Cartea a fost povestită prin impresii, nu prin conținut. Col.(r) dr. Sorin Aparaschivei continuă istoria GRU de la Lenin la Putin. Concluzia autorului este că în toate etapele istoriei sale, spionajul militar sovietic a avut ca sarcini, atât furtul tehnologiilor și invențiilor necesare industriei militare sovietice, cât și acțiuni subversive contra statelor aflate în obiectivul imperialismului sovietic. Acum a celui rusesc.

Gl. bg.(r) Aurel Tudor ne propune amintiri din comerțul exterior, pe când lucra la Direcția de contraspionaj, care avea ca principală sarcină descoperirea scurgerilor de informații secrete ori confidențiale și prevenirea producerii de daune economice naționale. Gl. bg.(r) Vasile Mălureanu continuă serialul cu întâmplări profesionale. În acest număr evocă evenimentele din Decembrie 1989, pentru Domnia Sa o temă predilectă de cercetare, pe baza documentelor informative și a mărturiilor unor colegi. Dintre memorialiștii activității de informații domnul Mălureanu a publicat printre primii opinii argumentate cu privire la implicarea externă în declanșarea revoltei populare și sabotarea mitingului de la București. Alex. Bochiș Borșanu strigă cu cuvinte: opriți războaiele, cultivați legume! Scrie despre arta de a distruge și înțelepciunea de a cultiva. Col.(r) Marius-Gabriel Bîldan scrie despre securitatea europeană, puntea suspinelor pentru România și partenerii continentali.

Lt. Col (r) Alin Bejenaru, din Alba Iulia, ne face o panoramă a războiului cibernetic asimetric în Orientul Mijlociu. Este o radiografie tehnico-guvernamentală a Axei Iran-Israel în primăvara anului 2026. Colonelul Liviu Găitan, făcând o anticipare strategică într-o lume interdependentă, ne descrie ecosistemul riscurilor globale și noua paradigmă a intelligence-ului. Revista publică creații ale veteranilor din serviciile de informații, membri ai Cenaclului Vitralii. Așa am citit o reușită proză scurtă a maramureșeanului Iacob Oniga, cu un titlu de ținut minte: „Închinare pentru ultimii țărani” români. Criticul de artă Speranța Ștefănescu face cronica expoziției de artă plastică a membrilor Cenaclului Vitralii.

Cum ziarul nostru a ajuns în redacția revistei, la o rubrică adecvată scrie: „Semnalăm cu plăcere și mulțumiri prezentarea amplă și cuprinzătoare a numărului 66, semnată de jurnalistul Gheorghe Pârja, intitulată “Fascinația faptelor din umbră”, apărută în cotidianul <Graiul Maramureșului> din 7 august. Îi promitem cronicarului maramureșean că în paginile revistei va continua să găsească vechi și mai noi fapte și întâmplări.”

Mulțumim frumos! După cu se vede, și acum, am aflat extrem de interesante povești adevărate. Revista poate fi citită pe internet.