Diplomă de excelență pentru Serviciul de Ajutor Maltez Baia Mare

Serviciul de Ajutor Maltez Baia Mare a primit o Diplomă de Excelență din partea administrației județene, pentru implicarea voluntarilor în sprijinul comunității. Distincția a fost primită, în numele întregii echipe, de Erika László, conducătoarea filialei din Baia Mare și coordonator național al operațiunilor medicale, de urgență și speciale.

”Sunt oameni care aleg să își petreacă timpul liber ajutându-i pe ceilalți. Oameni care se pregătesc, învață, participă la intervenții și sunt acolo când cineva trece printr-un moment greu. Fără să aștepte ceva în schimb. O apreciez sincer pe Erika pentru munca ei, pentru felul în care se implică și pentru grija pe care o are față de oameni. Știu că în spatele fiecărei intervenții sunt multe ore de pregătire, responsabilitate și, uneori, riscuri pe care acești voluntari și le asumă pentru a-i ajuta pe ceilalți”, a declarat Gabriel Zetea, președintele Consiliului Județean Maramureș.