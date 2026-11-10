Localnicii din Recea cer instalarea de semafoare la trecerile de pietoni expuse riscului de accidente

Localnicii din comuna Recea au semnalat pe rețelele de socializare că e nevoie de instalarea unor semafoare la trecerile de pietoni expuse riscului de accidente.

Solicitarea vine după ce zilele trecute un bărbat a fost lovit de o mașină în timp ce traversa strada pe trecerea de pietoni din Recea. „Aceeași trecere pe care, în urmă cu două luni, o doamnă care locuiește în apropiere și care, cu siguranță, a traversat pe acolo de mii de ori a fost grav accidentată. În vară, pe trecerea de pietoni din dreptul postului de poliție, o persoană a fost grav accidentată, fiind aruncată zeci de metri de la locul impactului. Din păcate, după câteva săptămâni, a decedat. În toamna anului trecut, tot pe trecerea de pietoni de la școală, același tipar: o mașină a oprit pentru a acorda prioritate pietonilor, iar șoferul din spate a lovit autoturismul oprit. Pe trecerea de pietoni de la intrarea în Recea, dinspre Baia Mare, și-au pierdut viața doi vecini de-ai mei. Unul în urmă cu mai mulți ani, iar cel de-al doilea în 2024 sau 2025. Să nu uităm nici de adolescenta ucisă pe trecerea de pietoni de la școală, în urmă cu câțiva ani”, se precizează în postarea de pe facebook. Comuna Recea e traversată de un drum european, probabil unul dintre cele mai circulate sectoare de drum din județ. „Dar, chiar și în aceste condiții, CNAIR nu face suficient pentru siguranța noastră. Primăria Recea a solicitat în repetate rânduri instalarea unor radare suplimentare pe raza localităților, pentru descurajarea vitezei excesive. Iluminatul suplimentar și marcajele rutiere, realizate în ultima perioadă, sunt măsuri vizibile și binevenite, dar NU SUNT SUFICIENTE”, se mai arată în aceeași postare.