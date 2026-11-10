Lucrări de asfaltare pe strada Iasomiei din Fărcașa

O porțiune de aproximativ 250 de metri de pe strada Iasomiei, din comuna Fărcașa, a fost asfaltată. Lucrările au fost finalizate pe tronsonul cuprins între intersecția cu strada Amurgului din Sârbi și cea cu strada Viitorului din Fărcașa.

Înainte de turnarea asfaltului, carosabilul a fost refăcut prin așternerea a două straturi de piatră concasată, urmate de un strat de bază. La final, a fost turnat stratul de asfalt destinat circulației. Totodată, au fost reparate și porțiunile de drum afectate de lucrările la rețeaua de canalizare, pentru ca circulația să se desfășoare în condiții mai bune.

Strada Iasomiei este o legătură importantă între mai multe artere din Fărcașa și Sârbi, respectiv străzile Viitorului, Europa și Amurgului. Sursa: Comuna Farcasa Maramures