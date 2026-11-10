Maramureșul, departe de ținta de reciclare a deșeurilor de 55%

În urma verificărilor efectuate de reprezentanții Gărzii de Mediu Maramureș în toate localităţile din județ, s-a constatat o ușoară creștere a procentului de deșeuri reciclate, însă în continuare Maramureșul este departe de ținta de 55%. O îmbunătățire a fost dată și de implementarea sistemului SGR, explică conducerea instituției.

”A fost finalizat controlul tematic planificat privind verificarea stadiului de realizare a măsurilor prioritare de guvernanță privind gestionarea deșeurilor municipale conform PNGD (n. red. Planul Național de Gestionare a Deșeurilor) și a stării de salubritate a localităților. Au fost verificate toate cele 76 UAT-uri din județ, Consiliul Județean, Asociația de Dezvoltare Intracomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Menajere în județul Maramureș și operatorii de salubrizare im­plicați în gestionarea deșeurilor municipale din județ. Ca urmare a finalizării controlului, din fericire, s-a constatat că toate deșeurile au fost tratate, nu s-a depozitat deșeu netratat. În ceea ce privește ținta de reciclare/ reutilizare, am crescut puțin față de anul trecut și s-a ajuns la un procent de 15,28% dar tot suntem cu mult sub procentul de 55%, cât prevede legislația. Un ajutor mare îl reprezintă sistemul SGR pentru că în localitățile unde există mai multe puncte de colectare a acestor amba-laje și procentul de reciclare crește, pentru că aceste ambalaje se consideră 100% reciclabile. Avem o deviere de la depozitare de 65,61%. În 2035 trebuie să ajungem la 90%”, a declarat Marcela Chin­driș, comisar șef al Gărzii de Mediu Maramureș.

Deșeurile din construcții aruncate în continuare în păduri sau pe malurile apelor

În urma verificărilor, s-a constatat că unele probleme care trenează de ani de zile, în continuare nu au fost soluționate. Un astfel de exemplu îl reprezintă deșeurile din construcții, pe care adesea le regăsim aruncate în natură.

”Ce am constatat noi în teren, în principal este faptul că nu se realizează separarea corectă a deșeurilor. Ca urmare și în stațiile de sortare procentul este mai mic față de cel din anii anteriori, pentru că deșeurile sunt contaminate și nu pot să meargă la reciclare, se duc la valorificarea energetică. Și, de asemenea, cu ceea ce ne luptăm noi de foarte mulți ani, este modul de gestionare a deșeurilor din construcții și demolări. În toate contractele pe care UAT-ul le are încheiate cu operatorul se specifică că, la cerere, operatorul poate să vină să le ridice. Din verificările făcute la operatori și întrebând câte solicitări de acest fel au avut, a reieșit că au fost zero solicitări. Ca urmare, știm că aceste deșeuri le regăsim prin păduri, pe malurile apelor. Aceasta este încă o problemă care nu putem spune că este rezolvată”, a mai explicat Marcela Chindriș.

Amenzi de peste 1 milion lei

În urma verificărilor s-au dat amenzi de peste 1 milion de lei, iar sancțiunile au fost aplicate UAT-urilor unde nu s-a constatat o îmbunătățire a gradului de reciclare, față de anul trecut. Acolo unde autoritățile locale au făcut eforturi pentru a ameliora situația nu au fost aplicate amenzi, chiar dacă nu s-a atins ținta de 55%.

”Legea prevede că deșeurile trebuie colectate separat. Există, pentru fiecare UAT, stabilit un grafic, cu zilele în care se ridică rezidualul și zilele în care se ridică hârtie, carton, plastic. Din păcate, situația din teren nu este chiar așa, pentru că ori se solicită să fie luate toate la grămadă, ori cetățeanul mai dă 5 lei celor de pe mașină și i se mai ia și alt tip de deșeuri. Încă nu avem colectarea separată așa cum cere le­gea. Dar Legea 101 privind serviciile de salubrizare pune în sarcina autorităților locale să se asigure că cetățenii colectează corect, separat deșeurile. Ar trebui să aibă HCL-uri în acest sens. La finalizarea controlului pe PNGD avem 16 a­ver­tismente și 35 de amenzi în valoare toată de 1.000.580 lei. Pentru neatingerea țintei au fost aplicate 29 de amenzi și 14 avertismente. Știm foarte bine că ținta de 55% nu se obți­ne, dar am considerat că cei care au avut un progres față de anul trecut nu au fost sancționați. Au fost sancționați doar cei care au avut un procent mai mic sau nu am văzut niciun fel de creștere față de anii anteriori. De aceea nu s-au amendat toate cele 76 de UAT-uri”, a concluzionat Marcela Chindriș.