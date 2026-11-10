Miercuri / Știința Explorări luptă pentru calificarea în sferturile Cupei României

Știința Explorări Baia Mare joacă miercuri, 11 noiembrie, returul cu CSU Știința Politehnica București din primul tur al Cupei României la volei masculin. Partida se va disputa în Sala Polivalentă „Lascăr Pană”, de la ora 17.00, iar băimărenii au nevoie de o victorie pentru a rămâne în cursa calificării.

În meciul tur, disputat în capitală, echipa bucureșteană s-a impus cu 3-2, după un joc echilibrat, încheiat cu scorul pe seturi de 25-22, 22-25, 24-26, 25-17 și 15-8.

Cele două formații s-au întâlnit recent și în campionat, tot la București, unde gazdele au câștigat cu 3-0 (25-21, 25-22, 28-26). De atunci, Știința Explorări a reușit să obțină prima victorie din actuala ediție a Diviziei A1, 3-0 în deplasare cu CSM București.

De cealaltă parte, CSU Știința Politehnica București vine după o înfrângere pe teren propriu, 1-3 cu CSM Corona Brașov.

Calificarea în turul următor al Cupei României se decide în urma a două victorii. Dacă cele două echipe vor avea câte o victorie, indiferent de scorul seturilor, se va disputa un set de aur, până la 15 puncte, cu o diferență de minimum două puncte. Câștigătoarea dublei manșe va întâlni în sferturile de finală campioana Dinamo București.

În celelalte partide ale returului, programate miercuri, se vor întâlni: CSM București – CS Rapid București (ora 16.00, 0-3); SCMU Craiova – CSM Corona Brașov (ora 17.00, 3-2); CS U Cluj – CS Unirea Dej (ora 19.00, 0-3).

Dinamo București, Arcada Galați, SCM Zalău și Steaua București sunt deja calificate direct în sferturile de finală.