Topul Firmelor Maramureșene, ediția a XXXIII-a (II)

Urmare din nr. 11096/ 3 noiembrie 2026

Topul Firmelor Maramureșene, „evenimentul emblematic al Camerei de Comerț și Industrie Maramureș” a ajuns în acest an la a XXXIII-a ediție, continuând astfel „o tradiție dedicată recunoașterii valorii, performanței și spiritului antreprenorial local”. „Organizat în cadrul Galei Businessului Maramureșean, evenimentul celebrează companiile care, prin profesionalism, perseverență și capacitatea de adaptare, contribuie la dezvoltarea economiei județului”, a precizat președintele Camerei de Comerț și Industrie Maramureș, Florentin Nicolae Tuș.

Topul Firmelor Maramureșene se identifică în comunitatea locală ca fiind un eveniment-reper ce promovează și premiază performanța și excelența în afaceri a companiilor din 7 domenii de activitate, în baza unei metodologii unice, complexe, transparente și unitare, implementată de Camera de Comerț și Industrie a României și Camerele de Comerț și Industrie din toate județele țării.

Premiile acordate în acest an au revenit următoarelor companii:

SERVICII

Repararea mașinilor: Întreprinderi mici, locul I: LIFSOR MAȘINI DE RIDICAT SRL Săcălășeni

Captarea, tratarea și distribuția apei: Întreprinderi mari, locul I: VITAL SA Baia Mare

Colectarea și epurarea apelor uzate: Microîntreprinderi, locul I: ARSPRODEST ECOPURA SRL Baia Mare

Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători: Întreprinderi mari, locul I: URBIS SA Baia Mare

Transporturi rutiere de mărfuri: Întreprinderi mijlocii, locul I: HAGERO SRL Sârbi; locul II: TRANSPED RC-RAC SRL Sighetu Marmației; Microîntreprinderi, locul II: TALLODI AUTOTRANSPORT SRL Baia Mare

Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre: Întreprinderi mici, locul I: ART TEAM SPEDITION SRL Baia Mare

Manipulări: Întreprinderi mijlocii, locul I: LOGISTIC B.M.P.S. SRL Baia Mare

Alte activități anexe transporturilor: Întreprinderi mici, locul II: MARASPED INTERTRANS SRL Baia Mare

Activități de editare a ziarelor: Întreprinderi mici, locul I: GRAIUL MARAMUREȘULUI SRL Baia Mare

Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune: Microîntreprinderi, locul III: TL PLUS MEDIA SRL Baia Mare

Agenții imobiliare: Microîntreprinderi, locul I: IMORUS SRL Baia Mare

Activități de consultanță pentru afaceri și management: Întreprinderi mici, locul II: ARAMIS PLUS SRL Baia Mare

Activități de arhitectură : Întreprinderi mici, locul I: AEDILIS PROIECT SRL Baia Mare

Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea: Întreprinderi mici, locul II: CUBICON INVEST SRL Baia Mare; locul III: MASTERCAD TOPO SRL Baia Mare

Activități ale agențiilor de publicitate: Întreprinderi mici, locul I: INSIDE MEDIA SRL Baia Mare; Microîntreprinderi, locul II: ELSYLINE SRL Tăuții-Măgherăuș

Activități de protecție și gardă: Întreprinderi mijlocii, locul I: SICA GUARD SRL Baia Mare

Activități generale de curățenie a clădirilor: Întreprinderi mici, locul II: HOMES SPECIAL CLEANING SRL Baia Mare

Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.: Întreprinderi mici, locul I: CLEMON SRL Baia Mare

Activități de asistență spitalicească: Întreprinderi mijlocii, locul I: CENTRUL MEDICAL CĂTĂLINA SRL Coltău; Întreprinderi mici, locul III: CLINICA SFÂNTA MARIA SRL Baia Mare

Activități de asistență medicală generală: Întreprinderi mici, locul I: CABINET MEDICAL ARAMIS INVEST SRL Baia Mare; Microîntreprinderi, locul I: CABINET MEDICAL GERIATRIE DR. FLORESCU SRL Baia Mare

Activități de asistență medicală specializată: Întreprinderi mici, locul I: GRAMA DIAGNOSTIC ȘI TRATAMENT SRL Baia Mare

Alte activități referitoare la sănătatea umană: Microîntreprinderi, locul III: VALORA MED SRL Satu Nou de Jos

Activități ale bibliotecilor și arhivelor: Microîntreprinderi, locul I: ARHIVE GMR SRL Baia Mare

Repararea calculatoarelor și a echipamentelor periferice: Microîntreprinderi, locul II: REAL INFO SRL Baia Mare

Spălarea și curățarea (uscată) a articolelor textile și a produselor din blană: Întreprinderi mici, locul I: M&ART SRL Baia Mare

COMERȚ

Comerț cu alte autovehicule: Întreprinderi mici, locul I: MINIAUTO PREMIER SRL Baia Mare

Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule: Întreprinderi mici, locul III: HANDELS SRL Baia Mare

Intermedieri în comerțul cu produse diverse: Microîntreprinderi, locul I: INTER FORESTA SRL Baia Mare

Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile: Microîntreprinderi, locul II: SOMEȘ CODRU COOPERATIVĂ AGRICOLĂ Rodina

Comerț cu ridicata al produselor din tutun: Întreprinderi mici, locul I: SELECT STORY SRL Baia Mare

Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun: Întreprinderi mijlocii, locul I: SELECT MOBILITY SRL Baia Mare; Întreprinderi mici, locul I: NUTAL IMPEX SRL Baia Mare

Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc: Microîntreprinderi, locul I: OFFICE CENTER SRL Recea

Comerț cu ridicata de componente și echipamente electronice și de telecomunicații: Microîntreprinderi, locul II: RPK DISTRIBUTION SRL Baia Mare

Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente: Întreprinderi mijlocii, locul I: B&K ELECTRO SYSTEM SRL Baia Mare

Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcții și echipamentelor sanitare: Întreprinderi mici, locul III: TEUTON NORD SRL Baia Mare

Comerț cu ridicata al produselor chimice: Microîntreprinderi, locul II: ULMEANA SRL Ulmeni

Comerț cu ridicata al altor produse intermediare: Microîntreprinderi, locul III: ZBV GRUP INVEST SRL Tăuții Măgherăuș

Comerț cu ridicata nespecializat: Întreprinderi mijlocii, locul I: MEDIAPRESS SRL Baia Mare

Comerț cu amănuntul al calculatoarelor, unităților periferice și software-ului în magazine specializate: Întreprinderi mici, locul I: ONE-IT SRL Baia Mare; Microîntreprinderi, locul I: VLAROX FISCAL SRL Lăpușel

Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate: Întreprinderi mici, locul I: ELECTROCENTER SRL Baia Mare; locul III: SILVAROM BAIA MARE SRL

Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice în magazine specializate: Întreprinderi mici, locul III: FARMACIA SOMEȘAN SRL Baia Mare

Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate: Microîntreprinderi, locul I: ATENA-LUX SRL Baia Mare

Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet: Întreprinderi mici, locul II: AGROMIR STORE SRL Baia Mare

TURISM

Alte servicii de cazare:

Microîntreprinderi, locul I: HOLIDAY TOUR SRL Ocna Șugatag; locul III: PENSIUNEA SUB CETATE LA MATEI SRL Oncești

Restaurante:

Întreprinderi mici, locul I: ALEXIS PROD PAN SRL Desești

Activități ale tur-operatorilor:

Microîntreprinderi, locul II: KRISTAKIS EUROPE TRANS SRL Baia Mare

PREMII SPECIALE

Managerul anului 2025: Ioan-Matei GODJA – ELECTRO MAT PROMPT SRL

Femeia manager al anului 2025: Angela ȘANDOR – WEIDMULLER INTERFACE ROMANIA SRL

Topul exportatorilor din județul Maramureș: locul I ARAMIS INVEST SRL; locul II EATON ELECTRO PRODUCȚIE SRL; locul III UNIVERSAL ALLOY CORPORATION EUROPE SRL

Distincția MERITUL ECONOMIC MARAMUREȘEAN:

• Ștefan BLASKO – ELECTRO SISTEM SRL;

• Vasile GODJA – PLIMOB SA;

• Miron MARTIN – INTERVALCO SA;

• Coriolan POP – AC HELCOR SRL.